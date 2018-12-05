РФ опередила США в эксперименте по печати органа в космосе

Российский биопринтер на Международной космической станции впервые в истории напечатал орган живого существа. Результаты уникального эксперимента вернутся на Землю для исследований в декабре.

Российский космонавт Олег Кононенко, на днях прибывший на МКС в составе экипажа «Союз МС-11», 4 декабря в 17.00 мск начал первый в истории эксперимент по печати органов.

«Получаем фотографии из космоса. На экране камеры отчетливо видно, как собрался и левитирует живой конструкт мышиной щитовидной железы», - сообщили в пресс-службе российской компании, поставившей этот уникальный космический эксперимент.

Российский биопринтер должен был прибыть на МКС еще осенью, однако из-за аварии ракеты-носителя при старте корабля «Союз МС-10» это произошло позже. США рассчитывают отправить свой биопринтер на МКС лишь весной будущего года. Таким образом, РФ опередила США в этом эксперименте, сообщает РИА Новости.