Командование Вооруженных сил Украины вряд ли решится на осуществление полномасштабного наступления в Донбассе. Такое заявление сделал Рафи Абдул Джабар, ветеран армии самопровозглашенной ДНР.

Защитник республики с позывным «Абдулла» отметил, что вторжение невыгодно для противника, поскольку в этом случае он «захлебнется в крови». Ополченец предположил, что, скорее всего, ВСУ будут использовать ползучую тактику завоевания неподконтрольных Киеву территорий, которая предполагает «медленное напирание» и захват маленьких населенных пунктов. При таком варианте развития событий у народа Донбасса может постепенно отпасть воля к дальнейшему сопротивлению, заявил «Абдулла» в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Сталинград».

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине назвали способ убить мирный процесс в Донбассе.