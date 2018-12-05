В Африке бегемот чуть не сожрал туристку из США
5 декабря 2018, 11:21 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Травмой ноги закончилась столкновение американской туристки с бегемотом. Инцидент произошел на реке Замебзи в окрестностях водопада Виктория в Зимбабве. Она с мужем плавала на каноэ. В какой-то момент на лодку напал бегемот.
«Они подошли к животному слишком близко», — рассказал очевидец происшествия: «Бегемот запаниковал и напал на лодку».
Бегемоты — опаснейшие животные. С помощью острых клыков они могут запросто перекусить жертву. Известны случаи, когда бегемот с легкостью справлялся с крокодилами. Благодаря толстой шкуре он может выдержать нападение нескольких львов и выйти из этой схватки победителем.
По следам инцидента представитель природорохранной ассоциации Зимбабве призвал туристов быть осторожным и избегать контактов с животными в дикой природе. Иначе это может привести к смерти.