В Африке бегемот чуть не сожрал туристку из США

Травмой ноги закончилась столкновение американской туристки с бегемотом. Инцидент произошел на реке Замебзи в окрестностях водопада Виктория в Зимбабве. Она с мужем плавала на каноэ. В какой-то момент на лодку напал бегемот.

«Они подошли к животному слишком близко», — рассказал очевидец происшествия: «Бегемот запаниковал и напал на лодку».

Бегемоты — опаснейшие животные. С помощью острых клыков они могут запросто перекусить жертву. Известны случаи, когда бегемот с легкостью справлялся с крокодилами. Благодаря толстой шкуре он может выдержать нападение нескольких львов и выйти из этой схватки победителем.

По следам инцидента представитель природорохранной ассоциации Зимбабве призвал туристов быть осторожным и избегать контактов с животными в дикой природе. Иначе это может привести к смерти.