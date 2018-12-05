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Донбассу предрекли полное освобождение от ВСУ в случае их вторжения в ДНР и ЛНР
5 декабря 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Результатом предполагаемого нового наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР станет полное освобождение Донбасса от киевских военных. Соответствующий прогноз озвучил политический эксперт Ростислав Ищенко.
Аналитик отметил, что общая численность армий непризнанных государств в настоящее время составляет как минимум 70 тысяч человек. Согласно точке зрения Ищенко, в случае возобновления по вине Киева полномасштабных боевых действий ополченцы смогут выбить противника за пределы Донецкой и Луганской областей, пишет «Украина.ру». Политолог полагает, что власти соседней страны осознают, к каким последствиям может привести вторжение, поэтому не решатся на него.
Депутат Госдумы Алексей Чепа, выступая накануне на пленарном заседании нижней палаты российского парламента, высказал несколько иное мнение. Чепа допустил, что украинский президент Петр Порошенко может пойти на организацию наступательной операции против Донбасса ради отмены выборов главы государства.
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