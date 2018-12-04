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Названа помеха наступлению армии Донбасса на отбитые ВСУ Краматорск и Славянск
4 декабря 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Наступлению ополченцев на расположенные в Донбассе города, контролируемые Киевом, мешают не только минские соглашения, но и глубоко эшелонированная оборона, созданная Вооруженными силами Украины. Об этом рассказывается в материале, появившемся в русскоязычном сегменте интернета.
«ПолитНавигатор» пишет, ссылаясь на местных жителей, что возле Краматорска и Славянска, отбитых киевскими военными у ополченцев Донбасса в ходе боевых действий в 2014 году, построены углубленные в землю укрепления, преодолеть которые при помощи обычной артиллерии, бронетехники и пехоты будет крайне сложно. В процитированной публикации отмечается, что для успешного проведения наступательной операции армиям ДНР и ЛНР необходимы «бетонобойные бомбы и ракеты». Таким оружием самопровозглашенные республики не располагают.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ДНР назвали два сценария удара по Донбассу, которые рассматривает противник.
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