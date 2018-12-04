Сенаторы призвали Трампа отказаться от выхода из Договора о РСМД

В США сенаторы-демократы Марк Уорнер, Джек Рид и Боб Менендес направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Текст обращения сенаторов к Трампу опубликован на сайте комитета по иностранным делам сената США, - сообщает kp.ru.

Американские сенаторы считают, что выход США из Договора о РСМД в одностороннем порядке станет "политическим и геостратегическим подарком России". Как они полагают, отказ от соглашения позволит Москве "расширить производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности, которая будет представлять еще большую угрозу Европе".