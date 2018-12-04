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Пушков: рецепты США по Керченскому проливу приведут к обострению конфликта
4 декабря 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал "рецепты" сенатора США Джона Баррассо, который считает нужным после инцидента с тремя украинскими военными кораблями в Керченском проливе направить в Черное море американский флот и корабли НАТО.
По мнению Алексея Пушкова, американский сенатор-республиканец плохо понимает соотношение сил в регионе.
Джон Баррассо призвал власти США и НАТО более решительно ответить на "российскую агрессию" по отношению к Украине.
Как отметил в Твиттер Алексей Пушков, "посылка военного флота к берегам России - совершенно бессмысленный шаг". "Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать - не напугают. А потом флот придётся возвращать - и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея", - прокомментировал российский политик.
А идею сенатора-республиканца Пушков охарактеризовал так: "Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море - это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе". "Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет", - посоветовал российский сенатор.
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