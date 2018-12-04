Пушков: рецепты США по Керченскому проливу приведут к обострению конфликта

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал "рецепты" сенатора США Джона Баррассо, который считает нужным после инцидента с тремя украинскими военными кораблями в Керченском проливе направить в Черное море американский флот и корабли НАТО.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова упала в обморок, когда выступал Порошенко

По мнению Алексея Пушкова, американский сенатор-республиканец плохо понимает соотношение сил в регионе.

Джон Баррассо призвал власти США и НАТО более решительно ответить на "российскую агрессию" по отношению к Украине.

Как отметил в Твиттер Алексей Пушков, "посылка военного флота к берегам России - совершенно бессмысленный шаг". "Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать - не напугают. А потом флот придётся возвращать - и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея", - прокомментировал российский политик.

А идею сенатора-республиканца Пушков охарактеризовал так: "Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море - это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе". "Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет", - посоветовал российский сенатор.