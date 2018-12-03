Россия недооценивает Запад, заявил глава МИ-6

Россия должна перестать недооценивать Запад и выйти из занятой ею позиции вечной конфронтации с западными странами, заявил глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер.

У Лондона нет стремления дестабилизировать обстановку в России. Это Россия заняла позицию «вечной конфронтации» с западными странами, считает глава МИ-6 Алекс Янгер.

«Россия использовала химическое оружие на территории Великобритании. Наше намерение состоит в том, чтобы Россия поняла, что выгоды от ее действий не стоят риска. Россия должна перестать недооценивать Запад. Великобритания будет готова нанести ответный удар», - заявил Алекс Янгер во время своего выступления в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.

Янгер также обвинил Россию в попытках «подорвать наш образ жизни», передает РБК.