Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении договора о дружбе с Россией

Утром в понедельник, 3 декабря, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.

Представитель украинского лидера в парламенте Ирина Луценко сообщила о подобном шаге и добавила, что скорее всего данную инициативу поддержат, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее Петр Порошенко принял решение ввести в действие идею Совета национальной безопасности и обороны страны о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Киев подчеркнул, что речь идет именно о намерении не продлевать данное соглашение, а не о его денонсации.