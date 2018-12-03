Обозначена вероятная новая жертва провокации враждебных России властей Украины

Следующей жертвой провокации реализующих антироссийскую политику властей Украины может стать Приднестровье. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР.

По словам экс-лидера ополченцев Донбасса, ставшего гостем YouTube-канала «Рой ТВ», Киеву необходим предлог для продления введенного некоторое время назад военного положения. Стрелков полагает, что существует вероятность осуществления провокации в отношении Тирасполя.

Бывший министр обороны ДНР допустил, что украинская сторона сможет договориться с Молдавией по вопросу организации полной блокады Приднестровья. В этом случае непризнанной республике грозит промышленный коллапс и голод.

Если такой сценарий претворится в жизнь, в ситуацию будет вынуждена вмешаться Россия. Это даст повод Украине и Западу обвинить Москву в «агрессии», отметил Игорь Стрелков.