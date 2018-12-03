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Обозначена вероятная новая жертва провокации враждебных России властей Украины

3 декабря 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Обозначена вероятная новая жертва провокации враждебных России властей Украины
фото: globallookpress.com

Следующей жертвой провокации реализующих антироссийскую политику властей Украины может стать Приднестровье. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР.

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По словам экс-лидера ополченцев Донбасса, ставшего гостем YouTube-канала «Рой ТВ», Киеву необходим предлог для продления введенного некоторое время назад военного положения. Стрелков полагает, что существует вероятность осуществления провокации в отношении Тирасполя.

Бывший министр обороны ДНР допустил, что украинская сторона сможет договориться с Молдавией по вопросу организации полной блокады Приднестровья. В этом случае непризнанной республике грозит промышленный коллапс и голод.

Если такой сценарий претворится в жизнь, в ситуацию будет вынуждена вмешаться Россия. Это даст повод Украине и Западу обвинить Москву в «агрессии», отметил Игорь Стрелков.

 

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