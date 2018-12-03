Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к премьеру страны Эдуару Филиппу с просьбой встретиться с главами политических партий и представителями так называемых "желтых жилетов".

По его мнению, налаживание контакта необходимо для разрешения кризиса, связанного с бушующими в стране демонстрациями против повышения цен на топливо. Об этом сообщило Agence France Presse.

Переговоры могут состояться в понедельник, 3 декабря. Напомним, сперва "желтые жилеты" выступали против роста стоимости топлива, однако теперь протестующие требуют и отставки правительства.