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Власти Франции решились на диалог с "желтыми жилетами"
3 декабря 2018, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к премьеру страны Эдуару Филиппу с просьбой встретиться с главами политических партий и представителями так называемых "желтых жилетов".
По его мнению, налаживание контакта необходимо для разрешения кризиса, связанного с бушующими в стране демонстрациями против повышения цен на топливо. Об этом сообщило Agence France Presse.
Переговоры могут состояться в понедельник, 3 декабря. Напомним, сперва "желтые жилеты" выступали против роста стоимости топлива, однако теперь протестующие требуют и отставки правительства.
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