Украинский лидер Петр Порошенко призвал украинских граждан "держать порох сухим". Соответствующий пост он выложил на своей странице в Facebook, разместив там видеозапись учений бойцов ВСУ.

Порошенко отметил, что в любое время нужно быть готовыми "дать отпор агрессору". Украинский президент отметил, что враг заплатит высокую цену за намерение вторгнуться на территорию Украины.