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Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

2 декабря 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего
Фото: соцсети

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер рассказал о последних словах 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября 2018 года в своем доме в Техасе в возрасте 94 лет.

Джеймс Бейкер ранее работал в администрации Джорджа Буша-старшего. Кроме того, бывший госсекретарь США являлся другом 41-го президента Америки. В пятницу 30 ноября он прибыл в его дом в Хьюстоне, штат Техас.

По словам Бейкера, последние слова Буша-старшего были обращены к его сыну, Джорджу-младшему. Тот позвонил отцу незадолго до его смерти и сказал, что любит своего замечательного отца. Ответ «Я тоже тебя люблю» и стал последними словами Джорджа Буша-старшего, сообщает ТАСС.

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