Путин и Трамп остались при своем мнении по инциденту в Черном море

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности своей краткой беседы с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20, который проходит в эти дни в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

«Там на саммите все друг с другом общаются. Мы тоже, что называется, «на ногах» пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам, у меня – своя. Мы остались каждый при своем мнении, но во всяком случае я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», - рассказал глава российского государства.

Российский лидер также высказал сожаление о том, что пока не удается провести полноформатную встречу с главой США: «Полагаю, что необходимость провести полноформатную встречу давно назрела. Я не думаю, что президент Трамп этого опасается. Он человек очень опытный и с характером», - приводит мнение Владимира Путина ТАСС.