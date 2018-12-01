Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 1 декабря, выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го американского лидера Джорджа Буша-старшего. Политик ушел из жизни минувшей ночью.

По словам главы РФ, Джордж Буш-старший сделал очень многое для укрепления российско-американского сотрудничества в сфере международной безопасности, передает РИА "Новости".

Ранее свои соболезнования в связи со смертью экс-президента США в возрасте 94 лет выразил действующий американский лидер Дональд Трамп.

В Совете Федерации назвали эпоху Джорджа Буша-старшего "пиком доверия" между Россией и Соединенными Штатами Америки.