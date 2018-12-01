Видео, как замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

На украинском телеканале произошел конфликт между замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и нардепом и лидером партии «Наши» Евгением Мураевым. Видео, как депутат Верховной рады подрался с оппонентом в прямом эфире

Во время выступления Мураев высказал мнение, что инцидент в Черном море был явной провокацией, чтобы сорвать встречу президентов России и США на саммите G20. В ответ на это заявление Грымчак назвал Мураева «подлюкой» и пнул стойку депутата, она сломалась и ударила парламентария. Удовлетворенный Грымчак вернулся на место.