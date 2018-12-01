Власти Китая с субботы, 1 декабря, начали платить гражданам страны за предоставление информации специализированным органам о случаях распространения в интернете различного запрещенного контента.

Оказалось, что ранее система финансового поощрения уже существовала, однако китайское руководство решило пересмотреть данную программу и установить определенную сумму за каждый "донос". Предполагается, что это приведет к большей активности граждан, передает РИА "Новости".

Известно, что размер вознаграждения будет составлять около 2 процентов от общего дохода с каждой публикации в сети, однако не сможет быть больше 600 тысяч юаней (около 86 тысяч долларов).