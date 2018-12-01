Украинский лидер Петр Порошенко утром в субботу, 1 декабря, назвал возможные сроки "объединительного собора" православной церкви на Украине. Об этом говорится на официальном сайте политика.

По словам Порошенко, "объединительный собор" может состояться уже в первой половине декабря или в середине месяца. Глава Украины, однако, подчеркнул, что точную дату впоследствии объявит константинопольский патриарх, передает сегодня РИА "Новости".

Отметим, что данная новость была опубликована лишь на украинской и английской версиях портала украинского лидера, а на русской версии эта информация пока не появилась.