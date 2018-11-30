На аукционе в Лондоне ушла с молотка самая дорогая бутылка виски
30 ноября 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Великобритании накануне продали самую дорогую в мире бутылку виски. О лоте, установившем мировой рекорд стоимости в четверг, 29 ноября, сообщил организатор торгов.
На устроенных аукционом Christie's торгах бутылка виски The Macallan была приобретена за 1.2 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 миллиону 528 тысячам 800 долларам.
Сообщается, что рекордсменом стал односолодовый виски 60-летней выдержки 1926 года изготовления в уникальной бутылке, расписанной ирландским художником Майклом Диллоном.