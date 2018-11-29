Швейцарский истребитель сопроводил спецборт главы МИД РФ Лаврова

Истребитель швейцарских ВВС несколько минут сопровождал самолет спецотряда "Россия" с возвращавшимися из Женевы в Москву российской делегацией и журналистами. Самого министра на борту самолета не было.

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Женеву с рабочим визитом 28-29 ноября, он вылетел из Швейцарии не в Россию, а сразу в Аргентину, на саммит стран-участниц G20.

Истребитель ВВС Швейцарии недолгое время летел вместе с российским самолетом. Перед разворотом пилот истребителя отдал честь россиянам. Истребитель находился настолько близко, что можно было разобрать нарисованного на киле тигра и фигуру пилота.

Этот жест со стороны Швейцарии является знаком почета, отмечают журналисты.