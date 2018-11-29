Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) с 29 ноября закрыла въезд в Крым со своей территории для всех иностранных граждан. С четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.

Как отметили в ведомстве, «особое внимание при контроле уделено группе риска», уточнив, что, в первую очередь, речь идет о гражданах России. Въезд откроют после урегулирования конфликта. Все иностранные граждане, ранее въехавшие на территорию полуострова с Украины, смогут беспрепятственно выехать. Границы Украины с другими российскими регионами при этом остаются открытыми.