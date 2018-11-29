Объявленное на Украине военное положение не поможет превратить армию страны в силу, способную эффективно противостоять Российской Федерации. С таким заявлением выступил Игорь Смешко, занимающий пост главы Комитета по вопросам разведки при президенте соседнего государства.

Генерал-полковник отметил, что в распоряжении Москвы есть стратегические бомбардировщики, оснащенные ракетами, дальность полета которых составляет три с половиной тысячи километров. Российские самолеты способны атаковать группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе, не пересекая воздушное пространство Украины. Киев подобным оружием не обладает, процитировал Игоря Смешко «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуме нашли способ защитить непризнанные республики Донбасса от Украины. Парламентарий Александр Шерин полагает, что в РФ необходимо принять закон о частных военных компаниях.