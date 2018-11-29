Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив для судов РФ

Украина намерена попросить Турцию закрыть Босфорский пролив для прохождения российских судов, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко на конференции по морской безопасности.

«Я как командующий Военно-морскими силами Украины прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что со стороны Российской Федерации была осуществлена агрессия против Украины. В связи с этим будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», - заявил Игорь Воронченко, выступая на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

Командующий ВМС Украины также припугнул мировую общественность тем, что Россия якобы пытается установить и распространить свое доминирование в мире, особенно на Украине. Поэтому Украина, по его словам, в данном случае защищает не только себя, но и западный мир от имперских амбиций и авторитарной государственной машины РФ, сообщает RT.