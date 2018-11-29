В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Дмитровском районе Подмосковья при пожаре в частном доме погибли двое детей. Об этом в четверг сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Происшествие случилось в деревянном доме в селе Покровское, который отапливался при помощи дров. В процессе тушения возгорания пожарные нашли тела двух мальчиков 6 и 10 лет, передает сегодня ТАСС.

Установлено, что в здании проживала мать с двумя детьми и сожителем. Взрослым удалось спастись от огня, а дети убежать не успели. В настоящий момент устанавливается, по какой причине в доме была отключена электроэнергия. Выясняется также, что именно привело к распространению пламени.