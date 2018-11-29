Эксперт высказался о победе Зурабишвили на выборах президента Грузии

Политолог и журналист Игорь Гвритишвили в четверг высказался о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии. Ранее стало известно, что политик набрала 59,56 процента голосов избирателей.

По словам эксперта, у Зурабишвили есть большие связи в дипломатических кругах и международных организациях. Предполагается, что политик сможет стать связующим звеном с западными странами, что очень кстати, поскольку Грузия четко ориентирована на развитие отношений с Западом.