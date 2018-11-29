Закон о введении военного положения вступил в силу на Украине

На Украине утром в четверг, 29 ноября, официально вступил в силу закон о введении военного положения. В минувший понедельник Верховная рада одобрила указ президента страны о подобной мере.

В тексте документа говорится, что военное положение введено в Луганской, Донецкой, Винницкой, Одесской, Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Как уточняет РИА "Новости", мобилизацию может объявить президент Украины.

Подчеркивается, что данный режим дает возможность временно ограничить конституционные права и свободы украинцев, в частности, права на свободу слова, мысли и участие в выборах.

Напомним, подобный шаг было решено предпринять после того, как РФ задержала три корабля ВМС Украины.