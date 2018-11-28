Студентка из Франции показала, как изменилось ее лицо после использования краски для волос, купленной в местном супермаркете. Как оказалось, причиной всему стала излишняя поспешность девушки.

В Париже 19-летняя студентка едва не погибла из-за аллергической реакции, вызванной смесью для окрашивания волос. Об этом сообщает французское издание Le Parisien. Ее лицо превратилось в шар.

Перед окрашиванием шевелюры девушка провела тест на аллергию на отдельном участке кожи, согласно предписанию. Но не обратила внимание, что в инструкции рекомендовалось выждать 2 дня.

Вместо этого студентка принялась за косметическую процедуру спустя 30 минут после теста. По ее словам, она совершила глупость, и надеется предупредить остальных: "Не делайте так, как я".



