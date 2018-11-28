Порошенко в декабре планирует возобновить войну в Донбассе

Шумом от частичного введения на Украине военного положения украинские власти хотели прикрыть масштабные военные перемещения к юго-восточной границе страны и подготовку к зимним военным действиям.



Поэтому в украинскую армию планируется призвать около 1 млн резервистов к уже действующим 400 тысячам силовиков на границах ЛНР и ДНР. Это в несколько раз превышает численность ополченцев самопровозглашенных республик. Если братья будут стрелять друг в друга, то получится кровавое месиво.



Косвенно подготовку к войне подтверждает обращение Генпрокуратуры Украины к населению не транслировать в соцсетях и не размещать фото о передвижении военных колонн и техники.



Почти похожая ситуация была в 2008 года, когда по приказу Саакашвили грузинские войска первыми начали обстреливать позиции Южной Осетии. Россия тогда вмешалась и заявила, что готова вести переговоры с любым президентом, кроме Саакашвили. Западные спонсоры вскоре его слили в политическую канализацию. Спустя 10 лет может ли Россия прийти на помощь Донбассу, если президент Путин уже заявил, что готов к переговорам с любым кроме Порошенко? Будет ли Америка и Европа держаться за теряющего популярность недоговороспособного президента?



Понятно, что невидимый, но вполне угадываемый кукловод очень хочет ввергнуть Россию и Украину в войну и погреть на этом свои кровавые руки. Хватит ли ума политикам и военным не поддаться на провокацию и решать вопросы мирными переговорами? Время покажет.



