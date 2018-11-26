В Кремле прокомментировали инцидент в Керченском проливе

В Кремле днем в понедельник, 26 ноября, прокомментировали инцидент в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией".

По словам Пескова, инцидент требует повышенного внимания, а также особого и очень тщательного разбирательства, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее в ФСБ России заявили, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в территориальные воды РФ, игнорировали требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота остановиться, а также совершали опасные маневры. Все три судна были задержаны.