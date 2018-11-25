МИД Украины обвиняет Россию в нарушении международных морских правил

Министерство иностранных дел Украины (МИД) распространило заявление в связи инцидентом трех кораблей ВМС Украины. Украинские военные моряки утверждают, что сегодня утром российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир "Яни Капу", который движется в сопровождении артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь". Керченский пролив закрыт для гражданских судов в целях безопасности

Погрануправление ФСБ РФ по Крыму ранее заявило, что корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и движутся к Керченскому проливу. В МИД РФ назвали действия украинских властей провокационными.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях перешли границу и стали уже агрессивными", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Киев расценивает действия Москвы как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву и оставляет за собой право осуществить все меры дипломатического и международно-правового реагирования .

МИД Украины требует четкой реакции международного содружества.