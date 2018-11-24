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ДНР: Киев предлагает обменять пленных по формуле "60 на 19"
24 ноября 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что представители Киева на прошедшей в Минске встрече гуманитарной подгруппы по Донбассу предложили провести второй этап обмена пленными по формуле "60 на 19".
Но список лиц для обмена они не предоставили. Морозова считает это "видимостью заинтересованности в переговорном процессе". Она добавила, что минские соглашения предусматривают обмен по формуле "всех на всех". по ее словам, предложение Украины - миф, попытка показать видимость работы, передает РИА Новости.
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