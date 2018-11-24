Председатель комитета Сената по разведке Ричард Бэрр в субботу, 24 ноября, назвал сроки завершения расследования по делу о "российском вмешательстве" в предвыборную кампанию в США два года назад.

Предполагается, что данное расследование будет длиться еще минимум полгода. Республиканец отметил, что к настоящему моменту комиссия еще не закончила сбор информации по этому делу. Как уточняет агентство Bloomberg, сейчас специалисты проводят опросы свидетелей.

По словам Ричарда Бэрра, в течение шести месяцев будет рассекречен итоговый доклад по расследованию дела о "российском вмешательстве".