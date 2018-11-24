Киев: Меркель впервые назвала возможные сроки вступления Украины в ЕС

Первый зампредседателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в субботу, 24 ноября, заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала возможные сроки вступления Украины в ЕС.

По словам украинского политика, Меркель в рамках своего недавнего визита в Киев заявила, что Украина может стать членом Европейского Союза уже через пять-восемь лет, передает РИА "Новости".

Кононенко признался, что данный прогноз канцлера Германии, которая является очень весомым европейским политиком, настраивает его на весьма оптимистический лад.

Напомним, Ангела Меркель посетила украинскую столицу 2 ноября с однодневным визитом.