Украинцы массово и панически бегут из страны, заявила Тимошенко

Бывший премьер-министр и будущий кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила сегодня в прямом эфире, что трудовая миграция украинцев приняла характер массового панического бегства.

«Жизнь на Украине превратилась в выживание. Поэтому многие украинцы выезжают на заработки за рубеж. И количество выезжающих из Украины граждан несет угрозу национальной безопасности страны. Это уже никакой не трудовой туризм – это массовый панический побег со своей земли!», - заявила Юлия Тимошенко во время прямого эфира в своем фейсбуке.

По официальным данным властей Украины, из более чем 40-миллионного населения страны около 9 миллионов граждан выезжают на сезонные заработки за рубеж, а 3,2 миллиона украинцев работают за границей постоянно.