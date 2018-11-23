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Украинцы массово и панически бегут из страны, заявила Тимошенко
23 ноября 2018, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр и будущий кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила сегодня в прямом эфире, что трудовая миграция украинцев приняла характер массового панического бегства.
«Жизнь на Украине превратилась в выживание. Поэтому многие украинцы выезжают на заработки за рубеж. И количество выезжающих из Украины граждан несет угрозу национальной безопасности страны. Это уже никакой не трудовой туризм – это массовый панический побег со своей земли!», - заявила Юлия Тимошенко во время прямого эфира в своем фейсбуке.
По официальным данным властей Украины, из более чем 40-миллионного населения страны около 9 миллионов граждан выезжают на сезонные заработки за рубеж, а 3,2 миллиона украинцев работают за границей постоянно.
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