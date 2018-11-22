В Госдуме прокомментировали предупреждения о «новом майдане» на Украине

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал сообщения о том, что Украина приближается к «новому майдану». Оглашен прогноз о новом госперевороте на Украине после переизбрания Порошенко

Ранее спикер Крымского парламента Владимир Константинов заявил, что получаемые с Украины сигналы свидетельствуют о том, что страна стремительно приближается к коллапсу, который может вылиться в новый кровопролитный майдан. И это уже не первое предупреждение о приближающемся крахе в соседней стране.

«У жителей Крыма остались родственные и дружественные связи со многими гражданами Украины. Они наиболее полно информированы о ситуации, которая назревает в украинском гражданском обществе. И в наш комитет поступает подобная информация. Полный развал экономики, отсутствие подготовки городов к зиме привели к полной дискредитации нынешней украинской власти», - отметил Виктор Водолацкий.

«Если люди на Украине выйдут на улицы, то начнется кровопролитие, и это будет катастрофа», - приводит слова депутата RT.