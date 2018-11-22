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Немцы откупаются от мигрантов: 3000 евро за добровольный отъезд
22 ноября 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сначала гуманная Ангела Меркель распахнула ворота Германии для беженцев, подавая пример другим европейским странам. Но после того, как эти мигранты плюнули в лицо и душу, немецкие власти решили откупиться от этой беспокойной обузы.
Предложение немецкого правительства выглядит как новогодняя акция. Те, кто добровольно покинет страну, отказавшись от претензий на проживание в Германии получат 1200 евро. И ещё 800 евро за отказ от аппелляции. Эта сумма удваивается до 31 декабря. Потратить деньги можно будет исключительно на ремонт или съём жилья на родине мигрантов в течение 12 месяцев.
Чиновники посчитали, что принудительная депортация обойдётся им много дороже, к тому же беженцев необходимо бесплатно кормить, оплачивать им обязательную медицинскую страховку, жильё, немецкие суды завалены исками мигрантов. А судебные процессы с властями за право проживания в Германии могут затянуться на годы. Поэтому широкомасштабная рекламная кампания этой акции начата на всех видах транспорта и другими способами коммуникации на разных языках приезжих.
Параллельно волонтёрам-немцам, под гарантии которых приезжали беженцы, приходят огромные счета от городских властей за содержание мигрантов. Пусть оплачивают свою гуманность из своих карманов.
Однако сомнительно, что попавшие в страну мечты, где им платят пособие, обеспечивают жильём и лечением, покусятся на одноразовые 3000 евро. Немцы попали в ловушку из которой будет трудно выбраться.
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