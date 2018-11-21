Стало известно, когда Киев получит транш МВФ

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко 21 ноября сообщила сотрудникам средств массовой информации, когда Киев получит транш Международного валютного фонда.

Луценко в беседе с журналистами отметила, что транш МВФ выделит сразу после того, как на Украине будет принят государственный бюджет на 2019 год, передает РИА "Новости".

Отметим, что в грядущий четверг 22 ноября Верховная рада планирует утвердить проект госбюджета на будущий год. 18 ноября проект с дефицитом 2,3 процента ВВП и инфляцией на уровне 7,4 процента был принят первом чтении. Что касается роста экономики, то он заложен в данном документе на уровне 3 процентов.