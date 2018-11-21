Обнародовано видео с последствиями атаки ВСУ по «многострадальному» поселку ЛНР

Последствия атаки Вооруженных сил Украины по поселку Донецкий, контролируемого властями непризнанной ЛНР, сняли на видео. Ролик распространила пресс-служба Народной милиции республики.

Авторы репортажа рассказали, что «многострадальный» населенный пункт снова подвергся обстрелу ВСУ во вторник. Применившие тяжелое вооружение киевские силовики повредили двухэтажку, в которую должны были в скором времени заселиться люди, лишившиеся своих домов из-за ударов ВСУ. Человеческих жертв удалось избежать лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, отметили побывавшие на месте происшествия военные корреспонденты.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР заявили о бесперспективности вероятного нового наступления Украины на Донбасс. По данному вопросу высказался представитель парламента самопровозглашенного государства Владислав Бердичевский.