МИД РФ прокомментировал очередное расширение антироссийских санкций США, которые на сей раз были основаны на обвинении двух российских компаний в поставках нефти сирийским властям.

Принятие антироссийских санкций в США идет по нарастающей и все больше напоминает рутину, поскольку за последние три с половиной месяца это уже одиннадцатая попытка американских властей заставить Россию изменить свою политику на мировой арене, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

«Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно как стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла», - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российские дипломаты также посоветовали американским политикам перестать заниматься опасным самообманом и начать выбираться из плена иллюзий о «всемогуществе» США.