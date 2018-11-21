Эксперт объяснил, почему россиянина не избрали главой Интерпола

Эксперт по работе международных органов правопорядка юрист Николай Горбиков сегодня объяснил, по какой причине россиянина не избрали главой Интерпола. Руководителем организации стал Ким Чон Ян.

По словам специалиста, избрание президентом Интерпола представителя РФ невыгодно Западу, поскольку данная фигура в этом случае стала бы чересчур независимой от мнений западных силовиков. Горбиков убежден, что Ким Чон Ян будет действовать на новом посту с оглядкой на позицию своих коллег, передает РИА "Новости".

Россия, к несчастью для недоброжелателей, в настоящий момент занимает очень важное место в международной правоохранительной структуре, поэтому Западу было крайне важно отстоять должность главы Интерпола, добавил Николай Горбиков.