В Великобритании попугай вызвал пожарных в дом своего хозяина

В Соединенном Королевстве попугай самостоятельно вызвал сотрудников пожарной охраны. Владелец загородного дома в Нортгемптоншире был невероятно удивлен, когда к его дверям подошли огнеборцы.

63-летний британец Стив Докерти завел 17-летнего африканского серого попугая по кличке Джаз около года назад, однако даже не предполагал, что тот обладает какими-либо талантами. Оказалось, что птица способна превосходно имитировать звук пожарной сигнализации, передает сегодня РИА "Новости".