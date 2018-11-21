Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках своего визита в США высказался о приобретении российских ЗРК С-400. По словам турецкого дипломата, данный вопрос является решенным.

Чавушоглу сообщил журналистам после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, что сделка не может быть отменена, передает информационное агентство Рейтер.

Напомним, договор по поставкам ЗРК С-400 был заключен между Россией и Турцией еще в декабре прошлого года. Было решено, что турецкая сторона внесет часть суммы, а остаток предоставит РФ в качестве оборонного кредита. Не исключено, что системы будут получены Анкарой уже в октябре 2019 года.