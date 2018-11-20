Оглашен сулящий распад Украины сценарий сохранения у власти Петра Порошенко

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал, как Петр Порошенко может сохранить пост президента Украины. Свою точку зрения аналитик изложил в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Ищенко отметил, что у Порошенко есть шанс остаться у власти на несколько лет. Для этого украинскому лидеру необходимо физически уничтожить всех оппозиционных лидеров и активистов. Поводом для развязывания террора может стать подготовка противниками Петра Порошенко третьего Майдана, то есть госпереворота.

Автор публикации, появившейся на страницах издания «Украина.ру», оговорился, что реализация данного сценария приведет к ускоренному распаду соседней страны. Кроме того, если Петр Порошенко решит зачистить своих оппонентов, для него закроют «дорогу на Запад».

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Яков Кедми назвал угрозу существованию украинского государства.