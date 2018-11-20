Одна белка оставила без электричества 12 тыс. жителей Нью-Йорка

Одна белка лишила электричества около 12 тысяч жителей северной части Нью-Йорка. Согласно последней информации осведомленных источников, грызун случайно вывел из строя сразу три подстанции.

Представители коммунальной компании установили, что белка смогла пробраться на подстанцию в Ланкастере, расположенную в пригороде Баффало, передает "Газета.Ru".

Специалистам удалось довольно быстро установить причину аварии. Для устранения поломки потребовалось около трех часов. Как сообщает издание NY Daily News, с 2013 по 2014 год в данном районе от 9 до 21 процента внезапных отключений электроэнергии были связаны с действиями животных.