В США полицейские задержали «неадекватных» енотов

Полицейские города Милтон в штате Западная Вирджиния, США, были вынуждены отреагировать на многочисленные сигналы местных жителей, жалующихся на странное поведение енотов, и отловить животных.

Ранее в полицию города Милтон стали поступать многочисленные жалобы. Местные жители высказывали опасение, что еноты заражены бешенством, поскольку ведут себя неадекватно и шатаются.

Полицейским пришлось отловить несколько «неадекватных» енотов и обследовать их. Выяснилось, что никакого бешенства у животных нет – у них просто алкогольная интоксикация.

Полицейские высказали предположение, что еноты где-то объелись забродивших яблок, поэтому шатались и вели себя странно. После того, как еноты протрезвели, их выпустили из полицейского участка, сообщает РИА Новости.