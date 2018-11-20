В Чикаго произошла стрельба возле больницы, есть погибшие

Возле госпиталя в американском Чикаго произошла стрельба, есть жертвы. Согласно последней информации осведомленных источников, после случившегося медицинское учреждение было частично эвакуировано.

В офисе судебной экспертизы округа Кук отметили, что в результате нападения погибли четыре человека, в частности, сам стрелявший, передает телеканал ABC7.

Есть данные о том, что мужчина поссорился на парковке больницы со своей экс-возлюбленной. Он выстрелил в женщину, а затем зашел в здание госпиталя, где начал стрелять по незнакомым людям. Известно, что сейчас в критическом состоянии находятся еще две женщины, которые были ранены.