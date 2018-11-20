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Британия требует, чтобы РФ "прекратила задерживать суда" в Азовском море
20 ноября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Великобритании призвали Россию прекратить "задерживать суда в акватории Азовского моря". Соответствующий призыв содержится в заявлении Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.
В МИД Британии подчеркнули, что к настоящему моменту более 200 судов были затронуты действиями, которые ненесли вред экономике Украины, а также в той или иной мере были призваны подорвать суверенитет страны. Во внешнеполитическом ведомстве, однако, не привели никаких конкретных примеров задержания украинских плавсредств российской стороной, передает РИА "Новости".
Британские власти также отметили, что РФ и ее службы безопасности якобы продолжают препятствовать деятельности международных и украинских судов, которые плывут в порты Украины.
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