Путин предложил обсудить ответ России в связи с намерением США выйти из ДРСМД

Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны России в понедельник, 19 ноября, предложил обсудить шаги России в связи с намерением США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам российского лидера, в России "готовы вести диалог с американскими партнёрами по этому ключевому вопросу". И выразил надежду, что США отнесутся к этому с полной ответственностью. "Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного Договора, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", - пояснил президент России.

Путин напомнил, "что когда США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, мы тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры". "Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны", - сказал Путин.

"Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности", - заявил президент на первом из серии совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства, развития Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса страны.