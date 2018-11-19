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Аваков: Киев может рассмотреть вопрос о выходе Украины из Интерпола из-за РФ
19 ноября 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может рассмотреть вопрос о приостановке своего членства в Интерполе, если главой организации выберут генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.
"Вероятно президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации", — пишет Аваков на своей странице в Twitter. подчеркнул министр. Аваков ранее заявлял, что возможное избрание российского генерала президентом Интерпола представляет "гибридную угрозу" для всего мира.
Нового главу Интерпола подпирают после того, как президент организации Мэн Хунвэй пропал в начале октября. Он приехал в отпуск на свою родину в Китай. Позднее власти Китая сообщили, что против Хунвэя ведет расследование антикоррупционная служба.
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