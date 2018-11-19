Писатель, член партии "Укроп" Василий Шкляр, выступая на президентском праймериз партии, отметил, что попытки властей Украины выполнить требования МВФ обернулись для украинцев непомерными тарифами и субсидиями. Порошенко обвиняют в передаче лицензии на добычу газа своему массажисту

"Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города", — заметил писатель. "После Революции Достоинства действующая власть будто умышленно сделала все для того, чтобы это достоинство потоптать, чтобы надругаться над идеалами, за которые отдали жизнь лучшие из лучших", - считает Шкляр. Политику Киева он назвал большой аферой.